Гвоздев Илларион Андреев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Гвоздев Кузьма (Косьма) Илларионов
Мать ребёнка: Гвоздева (Меновщикова) Авдотья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Гвоздева) Матрёна Илларионова
Мать ребёнка: Гвоздева (Меновщикова) Авдотья Кузьмина
Смерть
Неизвестно