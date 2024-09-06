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Гвоздев Илларион Андреев

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Гвоздев Андрей

Мать: Гвоздева (Бородулина) Фекла Матвеева

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гвоздева (Меновщикова) Авдотья Кузьмина

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Гвоздев Кузьма (Косьма) Илларионов

Мать ребёнка: Гвоздева (Меновщикова) Авдотья Кузьмина

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Гвоздева) Матрёна Илларионова

Мать ребёнка: Гвоздева (Меновщикова) Авдотья Кузьмина

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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