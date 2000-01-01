Манаков Христофор Христофорович
Место рожденияАрхангельск
Дата рождения1899
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Архангельск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манакова Кира Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манакова Кира Николаевна
Образование
Неизвестно
Высшее
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Смерть
1937
Дорогобуж