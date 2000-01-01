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Манаков Христофор Христофорович

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Место рождения

Архангельск

Дата рождения

1899

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Манаков Христофор Николаевич

Мать: Манакова Мария Ефимовна

Архангельск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манакова Кира Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манакова Кира Николаевна

Образование
Неизвестно
Высшее
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Смерть
1937
Дорогобуж
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