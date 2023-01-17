Успенский Глеб Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский Глеб Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

25.10.1843

Дата смерти

06.04.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1856
Чернигов
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Сябреницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.04.1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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