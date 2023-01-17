Успенский Глеб Иванович
Место рождения
Дата рождения25.10.1843
Дата смерти06.04.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1856
Чернигов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сябреницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1904