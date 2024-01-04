Дубровская (Замшилкина) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Замшилкин Владимир Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровская Светлана
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубровский Юрий
Рождение ребёнка
1970
Сын: Дубровский Михаил
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно