Дубровская (Замшилкина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская (Замшилкина) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Замшилкин Владимир Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровская Светлана

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровский Юрий

Рождение ребёнка
1970

Сын: Дубровский Михаил

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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