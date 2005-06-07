Лобанов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Николай Николаевич

Лобанов Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Ивашово, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

19.11.1930

Дата смерти

07.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашово, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
27.03.1967

Дочь: Меркулова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лобанова Лидия Николаевна

Филиппово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.06.2005
Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close