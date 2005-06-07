Лобанов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1930
Дата смерти07.06.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1967
Дочь: Меркулова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лобанова Лидия Николаевна
Филиппово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.06.2005
Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область