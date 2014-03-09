Белкин Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1956
Дата смерти09.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1956
Отец: Белкин Иван Архипович
Мать: Белкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.03.2014
Причина смерти: Самоубийство | Повесился