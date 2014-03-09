Белкин Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Виталий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1956

Дата смерти

09.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1956

Отец: Белкин Иван Архипович

Мать: Белкина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.03.2014
Причина смерти: Самоубийство | Повесился
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