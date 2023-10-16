Вострикова Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Востриков Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Востриков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Востриков Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Востриков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Востриков Яков Михайлович