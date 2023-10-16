Вострикова Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Востриков Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Востриков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Востриков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Востриков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Востриков Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Востриков Яков Михайлович

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