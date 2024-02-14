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(Лоторева) ?

Место рождения

д.Крюково Московской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоторев Ефим

Мать: Лоторева Варвара

Рождение ребёнка
16.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуляев Василий Егорович

Рождение ребёнка
31.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуляев Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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