(Лоторева) ?
Место рожденияд.Крюково Московской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лоторев Ефим
Мать: Лоторева Варвара
Рождение ребёнка
16.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуляев Василий Егорович
Рождение ребёнка
31.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуляев Василий Егорович
Смерть
Неизвестно