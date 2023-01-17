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Иван Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1770 по 1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

С 1770 по 1775 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1801 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1770 по 1775 ст.

Отец: Антон Матвеев

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1790 по 1795 ст.

Жена: Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Ефросиния Андреевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Сын: Силай Иванович

Мать ребёнка: Ефросиния Андреевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Призыв на военную службу
После 18.07.1812 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
призван в народное ополчение
Военная служба
26.08.1812 ст.
Бородинское Поле, Можайский, Московская область
Военная награда
С 1812 по 1813 ст.
награждён серебряной медалью
Смерть
Неизвестно
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