Иван Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1770 по 1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1770 по 1775 ст.
Отец: Антон Матвеев
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1790 по 1795 ст.
Жена: Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Сын: Силай Иванович
Мать ребёнка: Ефросиния Андреевна
Призыв на военную службу
После 18.07.1812 ст.
призван в народное ополчение
Военная служба
26.08.1812 ст.
Бородинское Поле, Можайский, Московская область
Военная награда
С 1812 по 1813 ст.
награждён серебряной медалью
Смерть
Неизвестно