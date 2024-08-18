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Кокорева Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Тростянка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1872

Дочь: (Кокорева) Анна Евтроповна

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.10.1874

Дочь: Кокорева Софья Евтроповна

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.01.1876

Дочь: (Кокорева) Татьяна Евтроповна

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.05.1877

Сын: Кокорев Иоанн Евтропович

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.05.1879

Дочь: Кокорева Елена Евтроповна

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.04.1883

Дочь: Кокорева Евдокия Евтроповна

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.04.1883

Дочь: Кокорева Евдокия Евтроповна

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.04.1884

Сын: Кокорев Иван Евтропович

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Мосты, Ново-Костычевская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Кокорев Симеон Евтропович

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.10.1887

Дочь: Кокорева Фекла Евтроповна

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кокорев Василий Евтропович

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.03.1889

Сын: Кокорев Гавриил Евтропович

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.03.1889

Сын: Кокорев Степан Евтропович

Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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