Кокорева Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Кокорева) Анна Евтроповна
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Дочь: Кокорева Софья Евтроповна
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Дочь: (Кокорева) Татьяна Евтроповна
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Дочь: Кокорева Елена Евтроповна
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Дочь: Кокорева Евдокия Евтроповна
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Дочь: Кокорева Евдокия Евтроповна
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Сын: Кокорев Симеон Евтропович
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Дочь: Кокорева Фекла Евтроповна
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Сын: Кокорев Василий Евтропович
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Сын: Кокорев Гавриил Евтропович
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич
Сын: Кокорев Степан Евтропович
Отец ребёнка: Кокорев Евтропий (Евстропий) Тимофеевич