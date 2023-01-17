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Судаченков Петр

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Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

02.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1890

Отец: Судаченков Петр

Мать: Судаченкова Марья Алексеевна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
04.02.1911

Жена: Судаченкова Нина

Рождение ребёнка
22.06.1912

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Судаченкова Нина

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
29.06.1914

Сын: Судаченков Василий

Мать ребёнка: Судаченкова Нина

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.05.1919

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Судаченкова Нина

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Судаченкова Матрена

Мать ребёнка: Судаченкова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Судаченкова Пелагея ?

Мать ребёнка: Судаченкова Нина

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
ул. Ново-Павшинская, 48 (Коминтерна, 48), Тула, Тульский уезд, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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