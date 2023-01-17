Судаченков Петр
Место рождения
Дата рождения02.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1890
Отец: Судаченков Петр
Бракосочетание
04.02.1911
Жена: Судаченкова Нина
Рождение ребёнка
22.06.1912
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Судаченкова Нина
Рождение ребёнка
29.06.1914
Сын: Судаченков Василий
Мать ребёнка: Судаченкова Нина
Рождение ребёнка
27.05.1919
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Судаченкова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Судаченкова Матрена
Мать ребёнка: Судаченкова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Судаченкова Пелагея ?
Мать ребёнка: Судаченкова Нина
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
ул. Ново-Павшинская, 48 (Коминтерна, 48), Тула, Тульский уезд, Тульская область
Смерть
Неизвестно