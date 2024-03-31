Седых Егор Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Седых Дементий Ермолаев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Седых Тимофей Егоров
Мать ребёнка: Седых Агафья Кондратьева
Хобот-Богоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седых Агафья Кондратьева
Смерть
Неизвестно