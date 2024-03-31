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Седых Егор Дементьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Седых Дементий Ермолаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Седых Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Седых Агафья Кондратьева

Хобот-Богоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седых Агафья Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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