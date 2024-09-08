Шумков Иван Афанасиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумков Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумкова Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумкова Анна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1807 ст.
Дочь: Шумкова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Шумкова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно