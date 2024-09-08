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Шумков Иван Афанасиевич

Место рождения

Вижай, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумков Афанасий

Мать: не указана

Вижай, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумкова Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкова Анна Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1807 ст.

Дочь: Шумкова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Вижай, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Шумкова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Вижай, Александровский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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