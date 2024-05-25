Полосухина Ирина (Арина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосухина Ирина (Арина) Ивановна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

Вычислено 1985

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полосухина Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тупицина (Полосухина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова (Полосухина) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полосухин Григорий Полекарпович

Рождение ребёнка
18.01.1916

Сын: Полосухин Иннокентий Григорьевич

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович

По справкам с Якутского архива, рожден 1917.
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Полосухина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Полосухина Кристина (Христина) Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович

Рождение ребёнка
29.01.1927

Дочь: Голубкова (Полосухина) Полина Григорьевна

Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович

Смерть
Вычислено 1985
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

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