Полосухина Ирина (Арина) Ивановна
Место рожденияУкраина
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиВычислено 1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Вычислено 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полосухина Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тупицина (Полосухина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова (Полосухина) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1916
Сын: Полосухин Иннокентий Григорьевич
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович
По справкам с Якутского архива, рожден 1917.
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Полосухина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Полосухина Кристина (Христина) Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович
Рождение ребёнка
29.01.1927
Дочь: Голубкова (Полосухина) Полина Григорьевна
Отец ребёнка: Полосухин Григорий Полекарпович
Смерть
Вычислено 1985
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область