Чухутина (Гаркавенко) Александра Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1903
Дата смерти16.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1903
Отец: Гаркавенко Давид
Мать: Гаркавенко Галина
Рождение ребёнка
29.09.1936
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Чухутин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2001
Полтава, Полтавська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Центральное