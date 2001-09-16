Чухутина (Гаркавенко) Александра Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухутина (Гаркавенко) Александра Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1903

Дата смерти

16.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1903

Отец: Гаркавенко Давид

Мать: Гаркавенко Галина

Рождение ребёнка
29.09.1936

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Чухутин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухутин Василий Иванович

Смерть
16.09.2001
Полтава, Полтавська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Центральное
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