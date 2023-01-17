Зайцева Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Степанида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1868 ст.

Сын: Зайцев Макарий Ермолаевич

Отец ребёнка: Зайцев Ермолай Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Ермолай Иванович

Смерть
Неизвестно
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