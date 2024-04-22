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Марья Никифорова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1784 ст.

Дата смерти

До 1812 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
23.10.1799 ст.

Муж: Аким Семенов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №3 Той же вотчины и сельца (Рузской округи, вотчины господина Николая Александровича Корсакова сельца Таболова) крестьянский, умершего Семена Степанова, сын-отрок Иоаким с крестьянскою той же ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1812 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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