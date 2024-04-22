Марья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784 ст.
Дата смертиДо 1812 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.
Бракосочетание
23.10.1799 ст.
Муж: Аким Семенов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №3 Той же вотчины и сельца (Рузской округи, вотчины господина Николая Александровича Корсакова сельца Таболова) крестьянский, умершего Семена Степанова, сын-отрок Иоаким с крестьянскою той же ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1812 ст.