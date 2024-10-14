Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна
женский, родилась 1722
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Долгушев (Долгушин) Федор Тимофеевич1748 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Долгушев (Долгушин) Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Долгушев (Долгушин) Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Долгушев (Долгушин) Борис Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Долгушев (Долгушин) Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Долгушев (Долгушин) Лев Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Долгушева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович
Смерть
Неизвестно