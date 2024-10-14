Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1722

умерла Неизвестно

Супруги
Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович1725 г.р.
Дети
Долгушев (Долгушин) Василий Тимофеевич1745 г.р.
Долгушев (Долгушин) Федор Тимофеевич1748 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Долгушев (Долгушин) Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Долгушев (Долгушин) Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Долгушев (Долгушин) Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Долгушев (Долгушин) Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Долгушев (Долгушин) Лев Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Долгушева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович

Смерть
Неизвестно

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