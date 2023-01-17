Шиловский Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиловский Пётр Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.09.1871

Дата смерти

03.06.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1871 по 1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1895 по 1900
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
По 1957
г. Херфордшир, Великобритания
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Смерть
03.06.1957
г. Херфордшир, Великобритания
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