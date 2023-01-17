Шиловский Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения12.09.1871
Дата смерти03.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1871 по 1895
Место жительства
С 1895 по 1900
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
По 1957
г. Херфордшир, Великобритания
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Смерть
03.06.1957
г. Херфордшир, Великобритания