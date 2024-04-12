Глазырина (Мотовиловец) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина (Мотовиловец) Ольга Андреевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1984

Отец: Мотовиловец Андрей

Мать: Мотовиловец Светлана Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.02.2019

Сын: Глазырин Мирон Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.2021

Дочь: Глазырина Милана Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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