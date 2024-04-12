Глазырина (Мотовиловец) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1984
Отец: Мотовиловец Андрей
Рождение ребёнка
16.02.2019
Сын: Глазырин Мирон Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2021
Дочь: Глазырина Милана Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности