Киндирова Пелагея Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндирова Пелагея Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1907

Дочь: Марфа Никаноровна

Отец ребёнка: Киндиров Никанор Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
21.01.1911

Дочь: Фекла Никаноровна

Отец ребёнка: Киндиров Никанор Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киндиров Никанор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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