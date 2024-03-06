Киндирова Пелагея Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1907
Дочь: Марфа Никаноровна
Отец ребёнка: Киндиров Никанор Григорьевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
21.01.1911
Дочь: Фекла Никаноровна
Отец ребёнка: Киндиров Никанор Григорьевич
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно