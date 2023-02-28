Шевердина Алла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевердина Алла Сергеевна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

03.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1980

Отец: Шевердин Сергей Викторович

Мать: Шевердина Валентина Петровна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
08.08.2008

Муж: скрыто настройками приватности

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
27.07.2009

Сын: Машков Лев Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.2014

Сын: Машков Эрик Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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