Новиков Николай Гаврилович 12.12.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1910

Дата смерти

02.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1910

Отец: Новиков Гаврила Ильич

Мать: Новикова Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Рождение ребёнка
05.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирраида Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.02.1995
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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