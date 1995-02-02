Новиков Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1910
Дата смерти02.02.1995
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1910
Отец: Новиков Гаврила Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Рождение ребёнка
05.05.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирраида Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.1995
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно