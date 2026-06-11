Панасенко Прокофий Фомин
мужской, родился 08.07.1755
умер Неизвестно
МатьОпанасенко Ксения Васильева1719 г.р.
ОтецОпанасенко Фома Афанасьев1718 г.р.
Супруги
Панасенко Матрена Иванова1759 г.р.
Дети
Панасенко Фома Прокофеев1777 г.р.
Панасенко Трофим Прокофеев1781 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1755
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Панасенко Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Панасенко Трофим Прокофеев
Мать ребёнка: Панасенко Матрена Иванова
Рождение ребёнка
04.04.1787
Дочь: (Панасенко) Мария Прокофиева
Мать ребёнка: Панасенко Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Панасенко Федор Прокофеев
Мать ребёнка: Панасенко Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно