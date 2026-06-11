Панасенко Прокофий Фомин 08.07.1755 — найти родственников по фамилии на Familio

Панасенко Прокофий Фомин

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 08.07.1755

умер Неизвестно

Мать
Опанасенко Ксения Васильева1719 г.р.
Отец
Опанасенко Фома Афанасьев1718 г.р.
Супруги
Панасенко Матрена Иванова1759 г.р.
Дети
Панасенко Фома Прокофеев1777 г.р.
Панасенко Трофим Прокофеев1781 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1755

Отец: Опанасенко Фома Афанасьев

Мать: Опанасенко Ксения Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панасенко Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Панасенко Фома Прокофеев

Мать ребёнка: Панасенко Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Панасенко Трофим Прокофеев

Мать ребёнка: Панасенко Матрена Иванова

Рождение ребёнка
04.04.1787

Дочь: (Панасенко) Мария Прокофиева

Мать ребёнка: Панасенко Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Панасенко Федор Прокофеев

Мать ребёнка: Панасенко Матрена Иванова

Смерть
Неизвестно

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