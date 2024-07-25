Черков Яков Инженер Полка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти18.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Черков Тимофей
Мать: Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкова Арина
Военная награда
Неизвестно
http://www.podvignaroda.ru/?n=6034334
Рождение ребёнка
18.11.1931
Сын: Черков Виктор Военный Пенсионер
Мать ребёнка: Черкова Арина
дер. Караган Солтонского района Алтайского края
Смерть
18.08.1942
р.п.Опока Ржевского района
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
не известно