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Черков Яков Инженер Полка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

18.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Черков Тимофей

Мать: Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкова Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкова Арина

Военная награда
Неизвестно
http://www.podvignaroda.ru/?n=6034334
Рождение ребёнка
18.11.1931

Сын: Черков Виктор Военный Пенсионер

Мать ребёнка: Черкова Арина

дер. Караган Солтонского района Алтайского края
Смерть
18.08.1942
р.п.Опока Ржевского района
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
не известно

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