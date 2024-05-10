Цепилова (Мережникова) Аксинья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Мережников Афанасий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Скрипова (Цепилова) Анна Осиповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Цепилова Орина Осиповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Цепилова Федосья Осиповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно