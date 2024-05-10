Цепилова (Мережникова) Аксинья Афанасьевна 1712 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цепилова (Мережникова) Аксинья Афанасьевна

Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Мережников Афанасий Михайлович

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепилов Осип Деянович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Скрипова (Цепилова) Анна Осиповна

Отец ребёнка: не указан

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Цепилова Орина Осиповна

Отец ребёнка: не указан

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Цепилов Гаврило Осипович

Отец ребёнка: не указан

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Цепилова Федосья Осиповна

Отец ребёнка: не указан

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Цепилов Яков Осипович

Отец ребёнка: не указан

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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