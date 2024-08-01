Шмакова (Алыпова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Алыпова) Тамара

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Место рождения

Кировская область, Унинский район

Дата рождения

11.10.1932

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932

Отец: Алыпов Яков

Мать: Алыпова (Шмакова) Анастасия

Бракосочетание
До 1956

Муж: Шмаков Аркадий

Рождение ребёнка
15.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмаков Аркадий

Рождение ребёнка
24.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмаков Аркадий

Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
2009
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область

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