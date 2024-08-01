Шмакова (Алыпова) Тамара
Место рожденияКировская область, Унинский район
Дата рождения11.10.1932
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932
Отец: Алыпов Яков
Бракосочетание
До 1956
Муж: Шмаков Аркадий
Рождение ребёнка
15.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмаков Аркадий
Рождение ребёнка
24.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмаков Аркадий
Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
2009
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область