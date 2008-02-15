Бочкова (Браткова) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Братков Николай П
Мать: Браткова Надежда И
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Яркина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Бочков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бочков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурбакова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бочков Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бочков Иван Ефимович
Смерть
1983