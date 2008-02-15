Бочкова (Браткова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкова (Браткова) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Братков Николай П

Мать: Браткова Надежда И

Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Яркина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Бочков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочков Николай Иванович

Отец ребёнка: Бочков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурбакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бочков Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочков Василий Иванович

Отец ребёнка: Бочков Иван Ефимович

Смерть
1983
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