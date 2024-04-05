Rosińska,Jachna (Tomczak) Franciszka Около 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosińska,Jachna (Tomczak) Franciszka

Место рождения

Białe Błoto/Poręba

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Около 1897

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Tomczak Kacper

Мать: Tomczak Katarzyna

Białe Błoto/Poręba
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jachna Marcin

Бракосочетание
29.09.1844

Муж: Rosiński Roch

Białe Błoto/Poręba akt 38/1844
Рождение ребёнка
10.09.1852

Дочь: Kacpura (Rosińska) Katarzyna

Отец ребёнка: Rosiński Roch

Białe Błoto/Poręba akt 147/1852
Смерть
Около 1897

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