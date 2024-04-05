Rosińska,Jachna (Tomczak) Franciszka
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиОколо 1897
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Tomczak Kacper
Мать: Tomczak Katarzyna
Białe Błoto/Poręba
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Jachna Marcin
Бракосочетание
29.09.1844
Муж: Rosiński Roch
Białe Błoto/Poręba akt 38/1844
Рождение ребёнка
10.09.1852
Дочь: Kacpura (Rosińska) Katarzyna
Отец ребёнка: Rosiński Roch
Białe Błoto/Poręba akt 147/1852
Смерть
Около 1897