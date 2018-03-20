Андреев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Алексей Нилович

Мать: Андреева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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