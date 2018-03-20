Андреев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Алексей Нилович
Мать: Андреева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Васильевна
Развод
Неизвестно
Жена: Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно