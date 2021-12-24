Савченко Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1938

Дата смерти

24.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938

Отец: Савченко Петр Михайлович

Мать: Савченко Елизавета Аксенова

Рождение ребёнка
21.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Савченко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райская Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Савченко Людмила Ивановна

Смерть
24.12.2021
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