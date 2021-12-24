Савченко Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1938
Дата смерти24.12.2021
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938
Рождение ребёнка
21.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савченко Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Савченко Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райская Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Савченко Людмила Ивановна
Смерть
24.12.2021