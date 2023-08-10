Павлюткина (Финагина) Мария Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюткина (Финагина) Мария Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Финагин Анисим

Мать: Финагина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлюткин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлюткина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Павлюткин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлюткина) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Павлюткин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюткин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Павлюткин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюткин Михаил

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922

Сын: Павлюткин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Павлюткин Михаил

Рождение ребёнка
1926

Сын: Павлюткин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Павлюткин Михаил

Смерть
Неизвестно

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