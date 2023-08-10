Павлюткина (Финагина) Мария Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Финагин Анисим
Мать: Финагина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлюткин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлюткина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Павлюткин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлюткина) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Павлюткин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюткин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Павлюткин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлюткин Михаил
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Павлюткин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Павлюткин Михаил
Рождение ребёнка
1926
Сын: Павлюткин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Павлюткин Михаил
Смерть
Неизвестно