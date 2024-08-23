Борзов Григорий Иоаннович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Борзов Иоанн Иоаннович
Мать: Борзова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Борзова) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Борзова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Борзов Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Борзова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Борзов Нестер Григорьевич
Мать ребёнка: Борзова Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно