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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Репамина Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Репамина Мавра Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репамина Мавра Алексеева
Смерть
Неизвестно