Ксюша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксюша

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евгений

Мать: Ольга

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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