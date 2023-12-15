Банчила Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банчила Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Некрасова (Чупрова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лютоева (Банчила) Виктория Леонидовна
Мать ребёнка: Некрасова (Чупрова) Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно