Банчила Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банчила Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банчила Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Некрасова (Чупрова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лютоева (Банчила) Виктория Леонидовна

Мать ребёнка: Некрасова (Чупрова) Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова (Чупрова) Елена Ивановна

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