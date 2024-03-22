Голева (Ермакова) Антонина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голева (Ермакова) Антонина Семеновна

Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.03.1924

Дата смерти

07.12.1986

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924

Отец: Ермаков Семен Михайлович

Мать: Ермакова Любовь Ивановна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голев Николай Степанович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голев Николай Степанович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голев Николай Степанович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голев Николай Степанович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голев Николай Степанович

Смерть
07.12.1986
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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