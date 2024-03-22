Голева (Ермакова) Антонина Семеновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1924
Дата смерти07.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924
Отец: Ермаков Семен Михайлович
Мать: Ермакова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1945
Рождение ребёнка
23.09.1948
Рождение ребёнка
03.02.1951
Рождение ребёнка
15.07.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1986
Похороны
Неизвестно