Шляхов Афанасий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1906 ст.
Дочь: Шляхова Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Шляхова Юлиана Степановна
Запись о рождении и крещении сделана в имении Карасан Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1906 ст.
Шляхово, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Крестьянин села Шляхово Мелиховской волости Белгородского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно