Казначеев Макар Павлович
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Казначеев Павел Антонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1711
Сын: Казначеев Меркурий Макарович
Мать ребёнка: Казначеева Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Казначеева Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Казначеева Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Казначеев Фотий Макарович
Мать ребёнка: Казначеева Прасковья Дмитриевна
Смерть
До 1744