Казначеев Макар Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазначеев Макар Павлович

Казначеев Макар Павлович

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Казначеев Павел Антонович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Казначеев Меркурий Макарович

Мать ребёнка: Казначеева Прасковья Дмитриевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Казначеев Иван Макарович

Мать ребёнка: Казначеева Прасковья Дмитриевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Казначеев Петр Макарович

Мать ребёнка: Казначеева Прасковья Дмитриевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Казначеев Фотий Макарович

Мать ребёнка: Казначеева Прасковья Дмитриевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1744
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close