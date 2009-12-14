Лаптева Кира Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптева Кира Денисовна

Лаптева Кира Денисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.2009

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2009

Отец: Лаптев Денис Алексеевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close