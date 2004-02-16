Голубкова (Демидова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова (Демидова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1923

Дата смерти

16.02.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1923

Отец: Демидов Михаил Фёдорович

Мать: Демидова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубков Николай Иванович

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубков Николай Иванович

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубков Николай Иванович

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
16.02.2004
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: Медицинская проблема
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