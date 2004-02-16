Голубкова (Демидова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1923
Дата смерти16.02.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1923
Отец: Демидов Михаил Фёдорович
Мать: Демидова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.12.1946
Рождение ребёнка
03.07.1948
Рождение ребёнка
13.01.1958
Смерть
16.02.2004
Причина смерти: Медицинская проблема