Мария Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыльников Стефан Яковлевич

Рождение ребёнка
28.08.1905 ст.

Сын: Скрыльников Иван Стефанович

Отец ребёнка: Скрыльников Стефан Яковлевич

Щедровка, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.09.1907 ст.

Дочь: Скрыльникова Анна Стефановна

Отец ребёнка: Скрыльников Стефан Яковлевич

Щедровка, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.10.1908 ст.

Сын: Скрыльников Яков Стефанович

Отец ребёнка: Скрыльников Стефан Яковлевич

Щедровка, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Скрыльников Фёдор Стефанович

Отец ребёнка: Скрыльников Стефан Яковлевич

Щедровка, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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