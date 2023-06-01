Мария Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1905 ст.
Сын: Скрыльников Иван Стефанович
Отец ребёнка: Скрыльников Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
08.09.1907 ст.
Дочь: Скрыльникова Анна Стефановна
Отец ребёнка: Скрыльников Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
21.10.1908 ст.
Сын: Скрыльников Яков Стефанович
Отец ребёнка: Скрыльников Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Скрыльников Фёдор Стефанович
Отец ребёнка: Скрыльников Стефан Яковлевич
Смерть
Неизвестно