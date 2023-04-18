Алькова Агафия (Агата) Владимировна (Владисловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алькова Агафия (Агата) Владимировна (Владисловна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1800

Дата смерти

До 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Альков Константин Иванович

Отец ребёнка: Альков Иван Семенович

Рождение ребёнка
13.11.1885 ст.

Дочь: Алькова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Альков Иван Семенович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспреемники: Царицынский мещанин Степан Николаевич Бубнов и московская мещанка Евдокия Никитична Печтпондисская.
Рождение ребёнка
16.10.1888 ст.

Дочь: Алькова Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Альков Иван Семенович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Воспреемники: учитель Тамбовского сельского училища Григорий Константинович Кракожонов и Енотаевская мещанка девица Дария Павловна Макушева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альков Иван Семенович

Смерть
До 1900
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