Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна
Место рожденияРоссия Кубанская обл.,Ейский отд.,ККВ ст.Новолеушковская ныне / СССР, ст. Новолеушковская Павловского р-на Краснодарского края
Дата рождения?.02.1914
Дата смерти08.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1914
Отец: Карый Филипп Игнатьевич
Мать: Карая Ксения Архиповна
Россия Кубанская обл.,Ейский отд.,ККВ ст.Новолеушковская ныне / СССР, ст. Новолеушковская Павловского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронченко Дмитрий Афанасьевич
Бракосочетание
До 1935
СССР Краснодарский кр.,Павловский р-н ст.Новолеушковская
Рождение ребёнка
31.01.1940
Сын: Пронченко Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пронченко Дмитрий Афанасьевич
СССР Краснодарский кр.,Павловский р-н ст.Новолеушковская
Смерть
08.02.1969