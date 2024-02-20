Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна

Место рождения

Россия Кубанская обл.,Ейский отд.,ККВ ст.Новолеушковская ныне / СССР, ст. Новолеушковская Павловского р-на Краснодарского края

Дата рождения

?.02.1914

Дата смерти

08.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1914

Отец: Карый Филипп Игнатьевич

Мать: Карая Ксения Архиповна

Россия Кубанская обл.,Ейский отд.,ККВ ст.Новолеушковская ныне / СССР, ст. Новолеушковская Павловского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронченко Дмитрий Афанасьевич

Бракосочетание
До 1935

Муж: Пронченко Дмитрий Афанасьевич

СССР Краснодарский кр.,Павловский р-н ст.Новолеушковская
Рождение ребёнка
31.01.1940

Сын: Пронченко Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пронченко Дмитрий Афанасьевич

СССР Краснодарский кр.,Павловский р-н ст.Новолеушковская
Смерть
08.02.1969
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