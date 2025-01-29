(Коршунов) Полина 27.06.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Коршунов) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1982

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1982

Отец: Коршунов Анатолий

Мать: Коршунова (Соцкова) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашкевич Алексей

Нью-Йорк
Рождение ребёнка
10.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашкевич Алексей

Нью-Йорк

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