(Коршунов) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1982
Отец: Коршунов Анатолий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малашкевич Алексей
Нью-Йорк
Рождение ребёнка
10.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малашкевич Алексей
Нью-Йорк