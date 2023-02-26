Матрена Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Степан Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аграфена Егорова
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федосья Егорова
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра Егорова
Отец ребёнка: Егор Петров
Смерть
Неизвестно