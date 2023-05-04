Кутдусова Раиса Муллахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1928
Дата смерти23.12.1980
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1928
Отец: Ганиев Муллахмаджан
Мать: Ганиева Таскиря
Рождение ребёнка
03.08.?
Дочь: Хакимовна Танзиля Нургалиевна
Отец ребёнка: Кутдусов Нургалий Котдос улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульфия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.03.1957
Дочь: Ильясова Мадина Нургалиевна
Отец ребёнка: Кутдусов Нургалий Котдос улы
Рождение ребёнка
27.10.1959
Дочь: Рафикова Газиля Нургалиевна
Отец ребёнка: Кутдусов Нургалий Котдос улы
Рождение ребёнка
17.12.1961
Сын: Кутдусов Рафаэль Нургалиевич
Отец ребёнка: Кутдусов Нургалий Котдос улы
Рождение ребёнка
17.02.1964
Дочь: Газизянова Розалия Нургалиевна
Отец ребёнка: Кутдусов Нургалий Котдос улы
Смерть
23.12.1980