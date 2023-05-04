Кутдусова Раиса Муллахметовна 11.01.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутдусова Раиса Муллахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1928

Дата смерти

23.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1928

Отец: Ганиев Муллахмаджан

Мать: Ганиева Таскиря

Рождение ребёнка
03.08.?

Дочь: Хакимовна Танзиля Нургалиевна

Отец ребёнка: Кутдусов Нургалий Котдос улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульфия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.03.1957

Дочь: Ильясова Мадина Нургалиевна

Отец ребёнка: Кутдусов Нургалий Котдос улы

Рождение ребёнка
27.10.1959

Дочь: Рафикова Газиля Нургалиевна

Отец ребёнка: Кутдусов Нургалий Котдос улы

Рождение ребёнка
17.12.1961

Сын: Кутдусов Рафаэль Нургалиевич

Отец ребёнка: Кутдусов Нургалий Котдос улы

Рождение ребёнка
17.02.1964

Дочь: Газизянова Розалия Нургалиевна

Отец ребёнка: Кутдусов Нургалий Котдос улы

Смерть
23.12.1980

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