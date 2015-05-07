Лобанова (Исаева) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1948
Дата смерти07.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1948
Отец: Исаев Василий Ивнович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1970
Дочь: Землякова (Лобанова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Лобанов Иван Александрович
Смерть
07.05.2015