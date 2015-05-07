Лобанова (Исаева) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Исаева) Надежда Васильевна

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Место рождения

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

12.07.1948

Дата смерти

07.05.2015

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1948

Отец: Исаев Василий Ивнович

Мать: скрыто настройками приватности

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Иван Александрович

Рождение ребёнка
28.07.1970

Дочь: Землякова (Лобанова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Лобанов Иван Александрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
07.05.2015
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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