Дмитрюкова Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дмитрюкова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дмитрюкова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Шустова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ильинская Евпраксия Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Дмитрюков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно