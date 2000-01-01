Горяинов Семен Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоряинов Семен Константинович

Горяинов Семен Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Горяинов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Андреевская Нина Семеновна

Мать ребёнка: Горяинова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Горяинова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1942

Сын: Горяинов Владимир Семенович

Мать ребёнка: Горяинова Елена Ивановна

ст. Ушумун Тыгдинский р-н, Амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяинова Елена Ивановна

Смерть
1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close