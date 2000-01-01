Горяинов Семен Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1960
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Горяинов Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Андреевская Нина Семеновна
Мать ребёнка: Горяинова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Горяинова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1942
Сын: Горяинов Владимир Семенович
Мать ребёнка: Горяинова Елена Ивановна
ст. Ушумун Тыгдинский р-н, Амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горяинова Елена Ивановна
Смерть
1960